Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay havalimanında gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.30'da Berlin'den İstanbul'a gelen Atalay uçağın kapısına gelen polis ekipleri tarafından alınarak apronda bir araca bindirildi. Bir süre havalimanındaki polis merkezinde tutulan Akın Atalay, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Akın Atalay ile birlikte gelen eşi Adalet Atalay’ı, Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, Cumhuriyet Gazetesi’nin avukatı Bahri Belen ile Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri karşıladı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Atalay, "Akın bir hukuk insanı. Kaçak bir zaman olmadı. Basında çıkan haberler yanlıştı. Biz birlikte Tarık Akan’ı anma törenine davetliydik. Orada duyduk arkadaşlarımıza baskın yapıldığı. Bu kişilere yönelik eylem ya da saldırı değil Cumhuriyet Gazetesi’ne kayyum atamak için yapılmış bir eylem olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Bahri Belen de yaptığı açıklamada, "Anladığımız kadarıyla uçağın merdivenlerinden gözaltına alındı. Buradan Vatan Emniyet'e gidecek. Kaç gün gözetim verilecek bilmiyoruz. Tutuklama kararı verebilirler. Bu Cumhuriyet'e siyasi operasyondur. Hukuki değildir. Tutuklanan arkadaşların tutuklanma gerekçelerinde hukuki bir neden yoktur. Hukuki bir neden olmadığı gibi arkadaşların tutuklanmalarıyla ilgili gerekçeler de tutuklanmayla ilgili usul kurallarına uygun değildir" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Gazetenin yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 31 Ekim'de 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener savcılık sorgularının ardından, yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise sevk edildikleri hâkimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, 30 Ekim'de Tarık Akan'ı anma etkinliği için gittiği Almanya'dan bugün döneceğini açıklamıştı.