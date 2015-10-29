Cumhuriyet: Geçmiş hesaplaşmaları konuşma günü değil, saldırı hepimize, zorbaya karşı en ön safta tarafız!

Fethullah Gülen cemaatinin tarihinde en çok dava açtığı muhatap olan Cumhuriyet gazetesi, kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu'na bağlı TV ve gazetelere polisin kapıları kırarak girmesine tepki olarak bir başyazı yayımladı. Yazıda, "Gün geçmiş hesaplaşmaları konuşma günü değil, saldırı hepimize, zorbaya karşı en ön safta tarafız!" denildi.

Cumhuriyet'te "Bu saldırı hepimize" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2015) başyazı şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi'nden okurlarına ve kamuoyuna duyuru...

Kanaltürk ve Bugün televizyonlarının ‘kayyum tayini’ bahanesiyle polis tarafından basılması, basın ve ifade özgürlüğüne pervasız bir saldırıdır. Bu saldırı, bir yayın grubuna yapılmış gibi görünse de hepimize bir gözdağıdır. Bunun bilincindeyiz. Söz söyleme özgürlüğümüze direnerek sahip çıkma kararlılığındayız. Gün; geçmiş tartışmaları, hesaplaşmaları, ayrılıkları konuşma günü değil, bunları özgürce konuşabileceğimiz demokratik zemini yok etmeye çalışan zorbaya ve zorbalığa karşı birlikte olma günüdür. Bu saldırının hesabı, elbette sorulacaktır. Cumhuriyet Gazetesi olarak zorbaya ve zorbalığa karşı mücadelede taraf olduğumuzu ve en ön safta yer alacağımızı okurlarımıza, kamuoyuna duyuruyoruz."