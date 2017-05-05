Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatları için başlatılan 'Adalet Nöbeti' Türkiye çapında tutulacak

Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazetenin avukatları Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör'e ile dayanışma için başlatılan Adalet Nöbeti’nde meslektaşları "Biz sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz, size güveniyoruz, size inanıyoruz. Siz de bizi tanıyorsunuz, bize inanıyorsunuz. Dik duracaksınız, dik duracağız" mesajını gönderdi. Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, "Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan, Eskişehir'den her yerden arkadaşlarımız Adalet Nöbeti tutmak istiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye çapında Adalet Nöbetimizi bütün büyük illerde yapacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Kitap eki yönetmeni Turhan Günay, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, Okur Temsilcisi Güray Öz, çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör ve yönetici Önder Çelik 186 gün, muhabir Ahmet Şık 125 gün, çalışan Emre İper 28 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Tutuklu Cumhuriyetçilerle dayanışma amacıyla avukatlar geçen haftalarda İstanbul Adliyesi'nde 6 Nisan’da Adalet Nöbeti başlatmıştı. Nöbete çevik kuvvet polisleri gaz kapsülleri ve kalkanlarla sert müdahalede bulunmuştu. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat Erkan Ünüvar’ın da ayağı kırılmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı.

"Aynı akıbete uğrayacaklar"

Avukatlar dün de adliyenin C kapısı girişinde nöbet tuttu. Bu haftaki nöbete CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yazar Oya Baydar, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, oyuncu Nur Sürer de destek verdi.

Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, siyasi iktidara "Bu yaptığınız ülkeyi, toplumu kötüye olumsuza götürür. Yapılan hiçbir kötülük, hiçbir zalimlik karşılıksız kalmaz, mutlaka karşılığını bulur" sözleriyle seslendi. Avukat Aytaç, yargı mensuplarına yönelik de, "Dün bir yerlerden talimat alanlar bugün ya cezaevinde ya yurt dışına kaçtılar. Şimdi vicdanını, hukuku kullanmayanlar aynı akıbete uğrayacaklardır. O yüzden vicdanları ve hukuk içinde kalarak karar vermelerini istiyoruz. Hem kendilerini hem de geleceği temiz bir miras bırakmalarını sağlar bu davranış" ifadelerini kullandı.

Nöbet Türkiye çapında tutulacak

Avukat Aytaç, Silivri Cezaevi’ndeki tutuklu bulunan meslektaşlarına da şu mesajı gönderdi: "Biz sizi biliyoruz, sizi tanıyoruz, size güveniyoruz, size inanıyoruz. Siz de bizi tanıyorsunuz, bize inanıyorsunuz. Dik duracaksınız, dik duracağız. Bu Adalet Nöbeti amacına ulaşacaktır, ulaşmalıdır. Bu Adalet Nöbeti bütün topluma, bütün hak arayışlarına ışık tutacak bir etkinliktir. O yüzden bu Adalet Nöbeti sadece üç avukatın değil, tüm mazlumların, tüm haksızlığa uğrayanların nöbetidir. Böyle bakmak, böyle yapmak durumundayız. Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Antalya'dan, Eskişehir'den her yerden arkadaşlarımız Adalet Nöbeti tutmak istiyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye çapında Adalet Nöbetimizi bütün büyük illerde yapacağız."

Hukuk örgütlerine tepki

Avukat Aytaç, geçen hafta Bakırköy Adliyesi'nde duruşma salonundan mahkeme başkanının talimatıyla üç polis tarafından karga tulumba atılan Suat Eren konusunu da gündeme getirdi. Bu anlayışın her yere sirayet ettiğini belirten Aytaç, "Bunu açıklayacak, söyleyecek söz yoktur. Avukata bu muamele yapılamaz ama yapılmıştır. Bu mesajımız da Barolar Birliği'ne, barolara, hukuk örgütlerine, hukuk fakültelerine. Siz niye varsınız? Bunlar için bir şey söylemeyecekseniz, bunlar için bir şey yapmayacaksanız, Adalet Nöbeti'nde yoksanız niçin varsınız? Ne işe yararsınız" sözleriyle tepki gösterdi.