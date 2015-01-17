'Cumhuriyet gazetesini uyardık' diyen Davutoğlu'na yanıt: Birileri sayın Başbakan'ı yanıltmış mı acaba?

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazete yöneticileriyle görüştüğünü ancak hükümet, başbakanlık ya da bakanlıktan kimsenin gazeteyle irtibata geçmediğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, hükümetten birilerinin Charlie Hebdo dergisinden bir seçki yayımlanmadan önce Cumhuriyet'i aradığı iddiasını yalanladı.

Atalay, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı; "Birileri sayın Başbakan'ı yanıltmış mı acaba? Gazetemiz editoryal yöneticileriyle de görüştüm. Gazetemizin baskısının bitip, dağıtıma gönderildiği süreç içerisinde Hükümet, Başbakanlık ya da herhangi bir Bakanlıktan hiç kimse gazetemizi arayıp, yapılacak yayın konusunda herhangi bir hassasiyet uyarısı ya da bildirimi yapmamıştır. Böyle bir telefon almış olsaydık, saygı ve nezaket çerçevesinde gereken cevabı verirdik elbette. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından duyururuz."