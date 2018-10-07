Cumhuriyet gazetesine şüpheli kurşun

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul Şişli’de bulunan merkez binasının park yerinde olan araca kurşun isabet etti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, saat 23.20 sularında gerçekleşen olayda gazetenin güvenlik görevlileri, buldukları mermi çekirdeğini emniyete teslim etti.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya bilgi verdi. İncelemenin sürdüğünü, her türlü ihtimalin araştırıldığını bildiren emniyet yetkilisi, “Yorgun mermi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.