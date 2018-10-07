T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet gazetesine şüpheli kurşun

“Yorgun mermi olabilir”

07 Ekim 2018 10:02

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul Şişli’de bulunan merkez binasının park yerinde olan araca kurşun isabet etti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, saat 23.20 sularında gerçekleşen olayda gazetenin güvenlik görevlileri, buldukları mermi çekirdeğini emniyete teslim etti. 

Emniyet yetkilileri olayla ilgili Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya bilgi verdi. İncelemenin sürdüğünü, her türlü ihtimalin araştırıldığını bildiren emniyet yetkilisi, “Yorgun mermi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

cumhuriyet gazetesikurşun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24