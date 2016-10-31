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BBC Türkçe

Cumhuriyet gazetesine operasyon

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile 13 gazete yöneticisi ve yazarı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

31 Ekim 2016 12:35

Cumhuriyet Gazetesi'nin 13 yöneticisi ve yazarı hakkında gözaltı kararı alındı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi aracılığıyla duyurduğu habere göre, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gözaltına alınmış durumda.

Gazetenin yönetici ve yazarları Fethullah Gülen yapılanması ve PKK ile ilişkili olmakla suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, "FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte 'örgüt adına suç işlemek' suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" deniyor.

Gazetenin 13 yazar ve yöneticisi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildiriliyor. Operasyonun özellikle vakıf yönetim kurulu üyelerine yönelik olduğu bildiriliyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler şöyle: Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Eser Yener, Müslüm Özışık, Turhan Günay, Nebil Özgentürk

Gazetenin yazarlarından Güray Öz'ün de Ankara'da gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Yurtdışında bulunan Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararlarının çıkarıldığı ifade edildi.

Emniyet birimlerinin, gazetenin yazarlarından Hikmet Çetinkaya'nın evinde de arama yaptığı öne sürülüyor.

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