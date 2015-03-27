Cumhuriyet gazetesine molotof atan Ergenekon sanığı arkadaşını öldürmekten tutuklandı

İstanbul'da, 2008 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof kokteyli atmakla suçlanan Fatih Derdiyok'un öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Murat A., Çorum'da yakalandı. Yakalanan şüphelinin de aynı davada Fatih Derdiyok’la yargılandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'ne 2008 yılında molotof kokteyli atmaktan Ergenekon davasında yargılanan Fatih Derdiyok, Esenyurt'ta geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen bir olayda, pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sırasında yanında bulunan Mustafa Kemal Altuntaş (34) ise ağır yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra soruşturma başlattı. Olaya karışanların kimlikleri kısa sürede belirlendi. Şüphelilerden Bora B., 14 Şubat 2015 tarihinde gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelinin ise Çorum’a kaçtığı belirlendi.

İstanbul’dan Çorum’a giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi, Murat A.’yı önceki gün gözaltına aldı. İstanbul’a getirilen şüpheli Murat A.’nın Fatih Derdiyok’u, cinayet olayından bir ay önce de yaraladığı ortaya çıktı. Murat A.’nın Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atılması davasında yargılandığı öğrenildi. Olayın ikilinin arasında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Murat A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.