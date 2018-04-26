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Cumhuriyet gazetesinden hapis cezalarına ilk tepki: Tarih önünde utanacaksınız

Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı, Cumhuriyet'çilere ceza yağdı

26 Nisan 2018 01:57

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı. "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet'çilere ceza yağdı. 

Verilen hapis cezalarına tepki gösteren cumhuriyet.com. tr , "Tarih önünde utanacaksınız...Akın Atalay'a 7 yıl,  Orhan Erinç'e 6 yıl, 3 ay, Murat Sabuncu'ya 7 yıl..." başlığını attı.

 

 

 

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