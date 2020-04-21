Cumhuriyet gazetesi yazarı Kalkandelen Tarım Bakanı'na sordu: Korona günlerinde Brezilya ve İran'dan neden hayvan ithalatı yapıldı?

Hayvan özgürlüğü aktivisti ve aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye hayvan ithalatının durdurulduğunun açıklanmasına rağmen Koronavirüs salgını döneminde Brezilya ve İran'dan neden hayvan ithalatı yapıldığını sordu.

Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde 'Tarım Bakanı Neden Susuyor?' başlıklı yazı yazan Kalkendelen şöyle yazdı:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçen eylül ayında, 2020’de hayvan ithalatı yapılmayacağını söylemedi mi?

Söyledi.

27 Mart 2020’de “Et ve Süt Kurumu’nun depoları ağzına kadar et dolu” demedi mi?

Dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekim 2019’da, “besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışması” yapılacağını belirterek hayvan ithalatının durdurulduğunu açıklamadı mı?

Açıkladı.

26 Ekim 2019’dan sonra hayvan ithalatı için yapılan başvuruları kabul etmeyeceğini duyurmadı mı?

Duyurdu.

Öyleyse neden dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu dönemde, 10 bin hayvan koronavirüsün en hızlı yayıldığı Brezilya’dan ithal edildi?

Polaris 2 gemisiyle 12 Nisan’da İskenderun Limanı’na getirilen hayvanları alan şirkete nasıl bir ayrıcalık sağlandı?

Yüzlerce TIR’la Şanlıurfa’ya gönderilen hayvanların nakliyatı sırasında neden hiçbir görüntü alınmasına izin verilmedi?

Neden İran’dan 5 bin 500 canlı hayvan alınarak Tekirdağ’a getirildi?

İran’dan yapılacak karpuz ithalatı için bile Sağlık Bakanlığı’ndan görüş isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan ithalatı için de görüş istedi mi?

Koronavirüsten ciddi şekilde etkilenen İran ve Brezilya’dan yapılan bu ithalatlara nasıl izin verildi?

Tarım ve Orman Bakanı, bu soruların yanıtlarını vermek zorundadır.

Medyada bu konudaki haberlerde, bu ithalatlarla ilgili kontrol belgelerinin “26 Ekim’den önce başvuru yapanları mağdur etmemek” için verildiği şeklinde bir açıklama yer alıyor.

Koronavirüs salgınının ortasında en riskli ülkelerden yapılan canlı hayvan ithalatı, sağlık açısından tehdit oluşturarak halkı mağdur etmiyor mu?