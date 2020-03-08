Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, Moskova'daki İdlib görüşmesini yazdı: Bu zengin heyette ilaç için bir tek diplomat yok?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Türkiye'den giden heyetin kalabalıklığına değinen Tan, “Bu zengin heyette ilaç için bir tek diplomat yok?” sorusunu sordu.

Moskova'da Rusya ile Türkiye arasında yeni bir mutabakata varıldığı görüşmeye giden heyeti değerlendiren Tan, İdlib'de 33 askerin şehit olduğunu hatırlatarak görüşmeye giden ekipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in bulunduğunu söyledi.

Tan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Putin’le görüşmek için Moskova’ya uçtu.

Oradaki manzarayı canlı yayınlarla ve dünyayla birlikte gördük, yaşadık.

Hassas bazı ruhlar Reyiz’in kalabalık tayfasının ezik büzük, ayakta bekleşen hallerine bakıp üzülmüşler. O kuru kalabalığa ne gerek vardı diyenler oldu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İ.Kalın zaten orada. Yetmedi İletişim Başkanı F. Altun. MİT Başkanı Hakan Fidan, Damat elbette en önde.

Soran sorana:

“Reyiz oraya yoksa parti başkanı olarak mı gitti? Ki hem AKP Sözcüsü Ömer Çelik de orada AKP Başkan Yardımcısı Mahir Ünal heyette?”

Bir de şu soru:

“Bu zengin heyette ilaç için bir tek diplomat yok!”

Yok çünkü, “monşer” diye hepsi taburcu edildi. Yerlerine “ehveni şer” diye imam hatipliler dolduruldu.

Çok da iyi oldu.

Allah’lık bir dış politikayı monşerler eliyle yürütecek halimiz yoktu.

***

Reyiz’den utanmaz, savcılardan korkmaz çevrelerin bir yakınması da şu:

“Hava savunmasından yoksun, yurtdışına savaşmak için 10 bin Mehmetçik göndermenin bedelini onlarca şehit ile ödedik. Acaba Moskova’ya müzakereye giden ekipte deneyimli bir tek büyükelçinin bulunmayışının bedelini kim bilir ve nasıl ödeyeceğiz?”

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