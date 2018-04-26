Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu: Korkuyorsam şerefsizim!..

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Sabuncu, "Korkuyorsam şerefsizim" dedi.

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Murat Sabuncu, şunları kaydetti:

"7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiçbir karar öldüremez."

Sabuncu, Özgürüz'e verdiği demeçte de şunları kaydetmişti:

"Benim için yok hükmünde bir karar. Bu, Türkiye’de gazeteciliği, biz gazetecileri korkutmak için verilmiş bir karar. Dava da öyle açılmış bir dava. Ben cesaretle sonuna kadar gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Gerekirse tekrar cezaevine de gireriz öyle bir korkum öyle bir endişem yok. Türkiye böyle gitmez, Türkiye böyle kalmaz. Özgürlükler noktasında cesaretle hareket etmek lazım. 7 buçuk yıl hapis cezası almamış gibi devam edeceğim gazeteciliğe bu bizim için bir şeref madalyası. Memleketi ve mesleği sevmeye devam edeceğiz. Haber yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın".