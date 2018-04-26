T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu: Korkuyorsam şerefsizim!..

"Bu ülkede kalacağım, bundan sonra da gazetecilik yapacağım"

26 Nisan 2018 01:34

31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Sabuncu, "Korkuyorsam şerefsizim" dedi.

TIKLAYIN - ‘Türk Milleti adına' açıklanan hükümde, adını Atatürk'ün koyduğu Cumhuriyet'e ceza yağdı!

Murat Sabuncu, şunları kaydetti:

"7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiçbir karar öldüremez."

Sabuncu, Özgürüz'e verdiği demeçte de şunları kaydetmişti:

"Benim için yok hükmünde bir karar. Bu, Türkiye’de gazeteciliği, biz gazetecileri korkutmak için verilmiş bir karar. Dava da öyle açılmış bir dava. Ben cesaretle sonuna kadar gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Gerekirse tekrar cezaevine de gireriz öyle bir korkum öyle bir endişem yok. Türkiye böyle gitmez, Türkiye böyle kalmaz. Özgürlükler noktasında cesaretle hareket etmek lazım. 7 buçuk yıl hapis cezası almamış gibi devam edeceğim gazeteciliğe bu bizim için bir şeref madalyası. Memleketi ve mesleği sevmeye devam edeceğiz. Haber yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın".

ETİKETLER

Cumhuriyet GazetesitutukludavaAkın AtalayMurat SabuncuAhmet ŞıkEmre İperAydın EnginHikmet ÇetinkayaTurhan Günay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24