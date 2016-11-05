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BBC Türkçe

Cumhuriyet gazetesi operasyonunda 8 kişiye tutuklama talebi

Cumhuriyet gazetesi, yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan sekiz kişi için tutuklama talep edildiğini bildirdi.

05 Kasım 2016 02:58

Cumhuriyet gazetesi, Pazartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 yönetici ve yazarından sekizinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ile Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Musa Kart, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Önder Çelik ve Bülent Utku ile Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Cumhuriyet'e göre, Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile yazarları Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya'nın ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Muhasebe müdürü Günseli Özatay ve gazetenin eski yöneticilerinden Bülent Yener, akşam saatlerinde emniyetteki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinin bazı yazar ve yöneticileri hakkında "FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve gözaltı kararının da bu soruşturma kapsamında alındığını açıklamıştı.

Başsavcılık, 18 kişi hakkında gözaltı kararı almış ancak aralarında eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Nebil Özgentürk gibi bazı isimleri yurtdışında olduklarından gözaltına alınamamış, haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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