Cumhuriyet gazetesi okurları böyle karşılayacak

T24

Gazetenin ilk sayfasında yer verilen yazıda, "Başyazarımız, gazetemiz imtiyaz sahibi, demokrasi, laiklik, bağımsızlık ve Atatürkçülüğün ödünsüz savunucusu, Türk basınının eğilmeyen kalemi İlhan Selçuk'u 85 yaşında kaybettik. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan İlhan Selçuk'un 1962'de açtığı 'Pencere'den yaydığı ışık ülkeyi aydınlatmaya devam edecek.Yaşam boyunca yazıları ve düşünceleri nedeniyle gözaltına alınan, işkence gören İlhan Selçuk, 21 Mart 2008'de sabaha karşı gerçekleştirilen Ergenekon baskını sonrası rahatsızlanmıştı. Başyazarımızı yarın Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda ve gazetemizde düzenlenecek törenlerin ardından perşembe günü toprağa verileceği Hacıbektaş ilçesine uğurlayacağız." denildi.