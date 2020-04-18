Cumhuriyet gazetesi muhabirlerine ardı ardına dava ve soruşturmalar…

Cumhuriyet gazetesi muhabirlerine son günlerde ardı ardına dava ve soruşturma açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı haberine imza atan Hazal Ocak hakkında önce ‘terör’ soruşturulması açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘terör’ soruşturmasının gerekçesini “kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulması” olarak açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak hakkında sadece soruşturma değil başka bir haberi nedeniyle dava da açıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığını ortaya çıkaran Hazal Ocak hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ortaya çıktı.

6 Mart 2020 tarihli ilk iddianamede savcı, Ocak’ın “hakaret” suçundan yargılanmasını istedi. Ancak Başsavcı vekili bu iddianameyi iade etti ve “hakaret suçunun basın yoluyla ve alanen işlendiğini” belirterek verilecek cezada artırım yapılması gerektiğini belirtti.

31 Mart tarihli yeni iddianamede ise Ocak’ın 1 yıldan az olmamak kaydıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhından arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak anlatıldı.

31 Mart 2020 tarihli iddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak, 18 Haziran’da yargıç karşısına çıkacak.

Başka bir Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ hakkında da dava açıldı.

Alican Uludağ’ın davaya konusunu olan haberi ‘10 Ekim Ankara Katliamı’ndan 11 gün önce Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir gübre bayi sahibinin kendisinden “nitrat 33” gübresi almaya çalışan IŞİD üyelerini ihbar ettiği, emniyetin bu kişilerin adını bilmesine karşın şüphelileri yakalamadığı, bu şüphelilerin gar katliamında rol aldıklarıyla’ ilgiliydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Uludağ hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.