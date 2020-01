Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Bizim başımız dik

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku, dün, bir saatlik kapalı görüşte aileleriyle bir araya geldiler. Murat Silivri cezaevindeki 6. gününü geçiren Sabuncu morallerinin çok iyi olduğunu ifade ederek "Başımız dik, biz sadece gazetecilik yaptık" dedi.

Silivri Cezaevi’ne dün sabah erken saatlerde Murat Sabuncu’nun eşi Eylem Sabuncu, Bülent Utku’nun ablası İdil İnceoğlu ve Mustafa Kemal Güngör’ün ağabeyi Cengiz Güngör geldi. Önder Çelik’in eşi Semra Çelik ve kızı Ezgi Çelik, Güray Öz’ün eşi Çağlayan Öz ve Hakan Kara’nın eşi Sinem Kara ise öğleden sonra saat 15.00’te görüş için cezaevine girdi.

Eylem Sabuncu, görüşmede Murat Sabuncu’nun dışarıda olan biteni sorduğunu, gazeteyi merak ettiğini belirterek, "Bizim başımız dik, biz sadece gazetecilik yaptık' dedi. Kitap götürmüştüm, almadılar. Morali çok iyi” dedi.

"Anneme üzülüyor"

Bülent Utku’nun ablası İdil İnceoğlu, camın arkasından telefonla yaptıkları bir saatlik görüşmenin nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi. İnceoğlu, Utku’nun, Murat Sabuncu ve Mustafa Kemal Güngör’le aynı koğuşta kaldığını belirterek şunları söyledi: “Kardeşimin durumu, sağlığı iyiydi, neşeliydi. ‘İyiyiz, merak etmeyin bizi’ dedi. Annem yaşlı ve hasta. Anneme üzülüyor. Annemi, yaşlı ve dayanamaz diye cezaevine götürmedik. Annem zaten ‘oğluma dayanamam’ dedi.”

Tek sıkıntı habersizlik

Mustafa Kemal Göngör’ün ağabeyi Cengiz Güngör ise şunları söyledi: “Onlara biraz sürpriz oldu. İçeriye görüş yapılacağı söylenmemiş. Dünyadan haber alamamak tek sıkıntıları. Cezaevine girer girmez, üçer üçer ayrılmışlar. Birlikte kalan üç kişi, diğerleriyle irtibatlı değil. Sürekli gazeteyi, ne olup bittiğini sordu. Gazetedeki dayanışmayı anlattım. Okurların gazeteyi terk etmediklerini söyledim. Keyiflendiler.”

"Her gün spor yapıyorlar"

Hakan Kara’nın eşi Sinem Kara da eşinin Güray Öz ve Önder Çelik’le birlikte kaldığını söyleyerek “Her gün 7.00’de kalkıp hazırlanıyorlarmış. Sayım sonrası kahvaltılarını yapıyorlarmış. Hakan’a tam buğday ekmeği gelmiş. Kalp rahatsızlığı nedeniyle ekmek onun için önemli bir şey... Özeti, hepsinin moralleri çok iyi” dedi. Kara, önceki günlerde yayımlanan Cumhuriyet’i merak ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti:

“Her gün spor yapıyorlar. Hakan, bir spor programı hazırlamış. Güray ve Önder Bey de programa uyuyormuş. Spordan sonra kültür fizik hareketleri yapıyorlarmış. Hakan için şu an en büyük problem kitap. Dışardan kitap alamıyorlar. Mektup da yasakmış. Kütüphanede sanat tarihi, çevre ve şiir kitapları yokmuş. O yüzden Hakan, kütüphaneye dışarıdan bağış olup olamayacağını merak ediyor. Cumhuriyet’e gelen destekten çok memnunlar. OHAL nedeniyle açık görüş iki ayda bir yapılacak. Telefon görüşmemiz de iki haftada bir on dakika olacak. Her hafta kapalı görüş olacak” dedi.

İlk kez gazete okudular

Güray Öz’ün eşi Çağlayan Öz de “İki katlı bir odada kalıyorlar. Alt kat salon, üst katta yatak varmış, ortak avluları varmış. Televizyon ve buzdolabı talebinde bulunmuşlar. Alacaklarmış. Bugün ilk kez Cumhuriyet okumuşlar. Bizleri, gazeteyi, dışarıyı merak ediyorlar” dedi.

Önder Çelik’in eşi Semra Çelik ise görüşe dair şunları söyledi: “Çok iyiydi, moralleri ve sağlıkları çok yerinde. Bizim için endişelenmişler, iyi olduğumuzu görünce mutlu oldular. ‘Bizim hepimizin alnı ak, başımız dik, korkacak bir şeyimiz yok’ diyorlar.