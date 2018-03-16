Cumhuriyet Gazetesi davası'nda tahliye yok...

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA) - CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da bulunduğu 2\'si tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada, savcının mütalaasını açıklamasından sonra söz verilen gazetenin İcra Kurulu Başkanı sanık Akın Atalay, \"Yayın politikasının değiştirildiği iddiası bir fiil değil, bir değer yargısıdır. Yayın politikası değişikliğinin, böylesi bir iddianın, bu mahkemede, bu yargılamanın konusu yapılması burada yargılanan sanıkların değil, Türkiye\'nin demokrasi ve basın özgürlüğü utancıdır\" dedi. Akın Atalay için söz alan avukat Duygun Yarsuvat da müvekkilinin 502 gündür tutuklu olduğunu belirterek tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşmaların 24-27 Nisan\'da 4 gün boyunca Silivri\'de yapılmasına karar verildi.



