 CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLIYOR...(1)

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da bulunduğu 2\'si tutuklu 20 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu getirildi. Murat Sabuncu, Bülent Utku ve Aydın Engin\'in aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, CHP milletvekilileri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal\'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre Hiper yönünden emniyete yazı yazıldığını, ancak herhangi bir cevap gelmediğini söyledi. Duruşmada Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Aydoğdu, ek savunma yaptı. Daha sonra Başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını okumaya başladı. Savcı, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile gazetenin ABD muhabiri İlhan Tanır hakkındaki dosyanın yargılamanın daha fazla uzamaması için ayrılmasını talep etti. Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı\'nın yönetim kurulu seçimlerine geniş ölçüde yer verilerek seçimler sonrasında gazetenin yayın politikasının değiştiği ifade edildi. Mütalaanın okunması devam ediyor.

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-Tuncay Özkan açıklama

-Genel ve detaylar

16.03.2018 - 11.15 Haber Kodu : 180316025_

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