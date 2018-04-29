Cumhuriyet gazetesi davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı

20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 6. duruşmada tutuklu sanıklardan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için oy çokluğuyla tahliye kararı verdi.

Mahkeme heyeti, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin ise devamına hükmetti.

Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılacak.

Doğan Haber Ajansı, mahkeme başkanının tahliye kararlarını açıklarken "Murat Sabuncu 'boğazı görmek istiyorum' dedi. Gitsin görsün" ve "Ahmet Şık'ın annesi ermiş onu üzmeyelim' diyorlar. Biz de üzmeyelim" dediğini aktardı.

Cumhuriyet gazetesi de mahkeme başkanının tutukluluğa devam kararı verdiği Akın Atalay'a hitaben, "Gemiyi en son kaptanlar terk eder" dediğini bildirdi.

Mahkemenin kararını 'ye yorumlayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için alınan tahliye kararına atıfla, "Gazeteciliğin temel haklarının açıkça inkarından sonra bedeli peşinen ödenmiş 16 aylık keyfi tutukluluk nihayet son buldu" dedi.

Erol Önderoğlu, "Medya özgürlüğünün şartlara ve siyasi konjonktüre bağlı olmadan teslim edildiğini görmek istesek de hukuk devletinin hiçe sayıldığını söylemek zorundayız. Diğer gazeteci dosyalarının da hızla çözümlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ekim 2016'da gözaltına alınan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Hakan Kara, 4 Kasım 2016'da tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın Atalay da, Almanya dönüşü sonrası çıkarıldığı mahkemece 12 Kasım 2016'da cezaevine gönderildi.

Ahmet Şık, 31 Aralık 2016'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "FETÖ propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay 29 Temmuz'da sona eren ilk duruşmada, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ise davanın 24 Eylül'de görülen üçüncü duruşmasında tahliye edildi.

Davada daha önce tahliye edilen son kişi ise Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper oldu.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile Genel Yayın Yönetmeni Aydın Engin ve yazarlardan Hikmet Çetinkaya da tutuksuz yargılananlar arasında.

Almanya'da bulunan Can Dündar ve ABD'de yaşayan İlhan Tanır hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

"Jeansbiri" adlı twitter hesabının sahibi olduğu iddia edilen ve darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun davası da Cumhuriyet gazetesi davasıyla birleştirilmişti.

Sanıklar hakkında 7 buçuk ila 43 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.