-CUMHURİYET GAZETESİ DAVASINDA 1 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin 7'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Demir, Seyhun Zayim, Boğaç Kaan Murathan, Bora Ballı, Fatih Derdiyok, Murat Aplak ve Bedirhan Şinal katıldı. 18 yaşından küçük tutuksuz sanık O.A'nın gelmediği duruşmada, Cumhuriyet gazetesini temsilen avukat Bülent Utku da hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya cevap verildiği ve mahkemenin CD ortamında gönderdiği ''Ergenekon'' davaları iddianamelerinin, dosyaya konulduğu tutanağa geçirildi. Ayrıca, ''Ergenekon Terör Örgütü'' isimli bir terör örgütünün olup olmadığının sorulduğu Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, MİT, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen cevabi yazıların da dosyaya konulduğu belirtildi. -ŞİNAL, GİZLİ OTURUM İSTEDİ- Duruşmada, ''İlhan Selçuk ve Cumhuriyet gazetesine yönelik eylemi hangi amaçla yaptın?'' diye sorulan tutuklu sanıklardan Bedirhan Şinal, ortam itibariyle bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi. Şinal, daha önce kullandığı ''İlhan Selçuk'ta çok para var. İlhan Selçuk, Sedat Peker'e zarar verdi'' beyanlarıyla ilgili soruya karşılık da ''Şu anda cevap vermek istemiyorum. Ancak sadece benim bulunduğum gizli bir duruşma yapıldığı taktirde buna ilişkin sorulacak sorulara ayrıntılı bir şekilde cevap verebilirim'' dedi. Bedirhan Şinal, sorulara ilişkin anlatacaklarını yazılı olarak değil, mahkeme huzurunda ayrıntılı bir şekilde anlatmak istediğini de kaydetti. Şinal'in beyanları üzerine söyleyecekleri sorulan Cumhuriyet gazetesi avukatı Bülent Utku ise mahkemede özgür iradesiyle sorulan sorulara cevap veremeyen Şinal'in gizli bir oturumda dinlenilmesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Bora Ballı'nın avukatı Zekeriya Çetin, müvekkilinin atılı suçu işlediğine dair ortada bir delil olmadığını ve sanıklardan Bedirhan Şinal'in ifadelerinde yer alan beyanların cezaevi kayıtlarıyla örtüşmediğini savunarak, Ballı'nın tahliyesine karar verilmesini istedi. Tutuklu sanıklardan Bayram Demir'in avukatı Emin Emir de Şinal'in gizli oturumda dinlenilmesini ve müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Seyhun Zaim, Boğaç Kaan Murathan, Fatih Derdiyok ve Murat Aplak'ın avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat Aplak'ın, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Duruşmadan sonra tespit edilecek bir tarihte tutuklu sanık Bedirhan Şinal'in diğer sanıkların bulunmadığı kapalı duruşmada dinlenilmesine hükmeden heyet, Şinal'in Adli Tıp Kurumuna sevki talebinin, dosyada sevki gerektirir bilgi ve belge bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ''Ergenekon'' davaları ile bu dosyanın birleştirilmesi hususunun daha sonra değerlendirilip düşünülmesini kararlaştırarak, 5 tanığın dinlenmesi için tanıklara davetiye yazılmasına da hükmetti. Yaşı 18'den küçük olan tutuksuz sanık O.A. hakkındaki davanın, CMK'nın 250. Maddesinde yapılan değişiklik gereğince bu dosyadan ayrılarak, çocuk mahkemesine gönderilmesini öngören heyet, duruşmayı erteledi.