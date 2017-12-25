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CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI: MAHKEME BAŞKANIYLA AHMET ŞIK'IN "SİYASİ SAVUNMA" TARTIŞMASI

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA  Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı, Ahmet Şık'ın 'siyasi savunma yaptığı' gerekçesiyle sözünü kesti

25 Aralık 2017 15:48

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / DHA 
Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı, Ahmet Şık\'ın \'siyasi savunma yaptığı\' gerekçesiyle sözünü kesti. Şık, \"Davanın kendisi siyasi\" diyerek sözünün kesilmesine tepki gösterince duruşmaya ara verildi. 
Cumhuriyet Gazetesi\'nin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile \'Jeansbiri\' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşmasına devam edildi.  İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski yayın danışmanı Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Verdiği bir röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirten Satmış, \"Bu arkadaşlarımızın hepsi FETÖ ile mücadele veren kişilerdir. Yaptıkları haberciliğin de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yaptıklarına inanıyorum\" dedi. 

AHMET ŞIK\'IN SAVUNMASI, \'SİYASİ\' GEREKÇEYLE KESİLDİ
Daha sonra söz alan sanıklardan Ahmet Şık savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasına başlayan Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'in ülke nüfusunun yüzde 8\'nin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, \"Çocuk ve engellileri çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15\'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir\" ifadesinde bulundu. Savunmasının devamında \"Karşımıza çıkan tablo şöyle; Çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var\" ifadesini kullanan Şık, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından siyasi savunma yaptığı gerekçesiyle uyarıldı. Başkan, \"Bu şekilde devam edeceksen sözünü keseceğim\" dedi. Şık, \"Davanın kendisi siyasi\" diyerek savunmasında eleştirilerine kaldığı yerden devam edince, başkan duruşmaya ara verdi. Şık da, \"Umarım siz de bu şekilde yargılanırsınız\" diyerek mahkeme başkanına tepki gösterdi. İzleyicilerin de tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu boşaltıldı.  

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