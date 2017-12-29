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Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Emre İper de tahliye edildi

 Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET  Gazetesi davası kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper'in tahliyesine karar verildi

29 Aralık 2017 19:02

 Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET  Gazetesi davası kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper\'in tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen celse arası kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, ByLock yazısının İstanbul Başsavcılığı\'na intikal ettiği belirtilerek, \"Gelen raporda mor beyin uygulamaları neticesi ByLock uygulamasını FETÖ/PDY üyeliği kapsamında kullandığından bahisle hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunan ekli listedeki kişilerin aslında ByLock uygulamasına özgülenmiş IP\'lere iradeleri dışında yönlendirildiği, bu durumda bu listede yer alan kişilerin kasten ByLock uygulamasını örgütün haberleşme aracı olarak kullanmadığı tespitine yer verilmiştir\" denildi. 
Kararda, Emre İper\'in \"Ortaya çıkan durum ve koşular ile delil durumunun sanığın lehine değişmesi, tutukluluğun bu aşamadan sonra zorunlu bir tedbir olarak görülemeyeceği\" belirtilerek tahliyesine karar verildiği kaydedildi. Mahkeme, tahliye verdiği İper\'e yurtdışına çıkış yasağı koydu.   


 

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