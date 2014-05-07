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Cumhuriyet gazetesi 90 yaşında

Cumhuriyet: Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda görevimizi yerine getireceğiz

07 Mayıs 2014 18:47

İlk baskısını 7 Mayıs 1924’te yapan Cumhuriyet gazetesi 90. yaşını kutluyor. Cumhuriyet’in 90. kuruluş yıldönümü nedeniyle bugünkü nüshasında yayımlanan başyazıda, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve gazetemizin isim babası Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda görevimizi yerine getireceğiz” denildi.Cumhuriyet gazetesinin 90. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımlanan başyazı şöyle:

Cumhuriyet; mayasındaki Müdafaa-i Hukuk, Atatürkçülük ve önce insan ilkelerinin ışığında 90’ıncı yayın yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurucumuz ve ilk başyazarımız Yunus Nadi 7 Mayıs 1924’teki birinci sayımızda yayın ilkelerini şöyle özetlemişti:

“Cumhuriyet ne hükümet ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet sadece Cumhuriyet’in, daha ilmi ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur.

Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını çiğneyen ve yıkan ve yıkmaya çalışan her kuvvetle mücadele edecektir.”

Cumhuriyet geride bıraktığı 90 yılda bu ilkelerden ödün vermedi. Bundan sonra da vermeyecek. Her sosyal yapı ve organizma gibi bu gazete de değişti, gelişti. Kendini geliştiremeyen, değişime kapalı yapılar çürümeye mahkûmdur. Bu bilinçle gazetemiz temel ilkelerinden, bağımsızlığı ve nesnelliğinden ödün vermeden yoluna devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve gazetemizin isim babası Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda görevimizi yerine getireceğiz.

21. yüzyılın en başat değerleri olan insan haklarına dayalı, uygar, çoğulcu ve demokratik bir toplum anlayışını rehber edindik. Bu doğrultuda yayıncılığa devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hiçbir siyasi, ekonomik güç odağına boğun eğmeyecek, baskı ve yıldırmalara karşı koyacağız. Özgürlük ve eşitlik ideallerini her zaman gözeteceğiz. Cumhuriyet’in bugünlere ulaşmasının ana kaynağını gazetenin asıl sahibi kabul edilen okurlarımız oluşturmaktadır. Cumhuriyet’e emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz.

Nice yıllara Cumhuriyet!..

 

 

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