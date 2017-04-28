Cumhuriyet: Gazetemiz yönetici, yazar ve çalışanları asılsız suçlamalarla 180 gündür tutuklu, adalet istiyoruz

Cumhuriyet gazetesi, tutuklu yazar, çizer ve yöneticileri için "adalet istiyoruz" çağrısı yaptı. "Tutuklamadan aylar sonra çıkan iddianame, gazete haberleri ve köşe yazılarından oluştu" denen çağrıda, "Avukatlarımızın haksız tutukluluk nedeniyle başvurduğu Anayasa Mahkemesi aylardır dosyayı görüşmüyor. AİHM ise dosyayı öncelikle inceleyeceğini açıkladı" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'in haberi şöyle:

Gazetemizi susturma operasyonunda tutuklanan yazar, çizer ve yöneticilerimizin Silivri Cezaevi’ndeki 180. günü bugün doluyor. Muhabirimiz Ahmet Şık’ın 119., muhasebe çalışanımız Emre İper’in ise cezaevindeki 22. günü. Tutuksuz yargılanma talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru tam 3.5 aydır değerlendirmeye alınmadı. AİHM ise Cumhuriyet davasını öncelikli olarak görüşme kararı aldı. İlk duruşma, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 24 Temmuz’da yapılacak. Gazetemizin tutuklu avukatları İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör için yapılan ‘Adalet nöbetinin’ dördüncüsü dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 11.30- 12.30 saatleri arasında yapıldı. Nöbete mesaj gönderen Mustafa Kemal Güngör, meslektaşlarına, “Aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam” diye seslendi.

C kapısında nöbet var

Gazetemizi susturma amaçlı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay, Kitap eki yönetmenimiz Turhan Günay, yayın danışmanı ve yazarımız Kadri Gürsel, okur temsilcimiz Güray Öz, çizerimiz Musa Kart, yazarımız Hakan Kara, avukatlarımız Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, muhabirimiz Ahmet Şık ile yöneticimiz Önder Çelik ile dayanışma amacıyla avukatlar geçtiğimiz haftalarda İstanbul Adliyesi’nde Adalet Nöbeti başlatmıştı. Nöbete çevik kuvvet polisleri gaz kapsülleri ve kalkanlarla sert müdahalede bulunmuştu. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat Erkan Ünüvar’ın ise ayağı kırılmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı. Söz konusu polis saldırısı ile ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu. Avukatlar dün de adliyenin C kapısı girişinde nöbet tuttu. Nöbete CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal ile tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya da destek verdi.

Güngör’ün mesajı

Nöbetin ardından açıklama yapan avukat Kemal Aytaç, adalet arayışını sürdüreceklerini belirterek, tutuklu avukatımız Mustafa Kemal Güngör’ün mesajını okudu. Avukat Güngör mesajında, “Bizim nezdimizde Cumhuriyet, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi için verdiğiniz mücadele ve sergilediğiniz dayanışma bizlere güç ve moral veriyor. Nöbetin ilk gününe ilişkin haber ve görüntüleri ancak akşam TV’de izleyebildik. Bir yandan çok duygulandık ve gururlandık, bir yandan da arkadaşlarımızın darp edildiğini, iki arkadaşımızın yaralandığını, sekiz arkadaşımızın gözaltına alındığını öğrenmek bizi çok üzdü. Ancak hep birlikte mücadelemizi sürdürürsek aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam. Kendinize dikkat edin. Bu duygu ve düşüncelerle Adalet Nöbetinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.