Cumhuriyet davasının tutuklu sanığına ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından: Benim yerime başkasına sazan gibi atlamışlar!

Cumhuriyet davasının tutuklu sanığı öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu'ya ait olduğu iddia edilen 'JeansBiri' adlı Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımlar tartışma yarattı. "Senin FETÖ davan yok muydu?" sorusuna @JeansBiri hesabından, "Benim yerime başkasına sazan gibi atlamışlar. Her sakallıyı zannetme. İçeriye alınana üzüldüm" cevabı verildi. Çağlayan'daki Cumhuriyet davasında hesabın kendisine ait olmadığı iddia eden Aydoğdu 'FETÖ' ile bağlantılı bir okulda öğretmenlik yaptığını söylemişti.

Çağlayan'daki duruşmada yakalandığı evde bulunan paranın ise evin sahibi olan arkadaşına ait olduğunu söyleyen Aydoğdu, arkadaşının da bunu gözaltındayken evde bulunan her şeyin kendisine ait olduğunu belirttiğini anlatarak, kendine ait evde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını savunmuştu.

"FETÖ' ile bağlantılı okulda öğretmenlik yapıyordum"

KHK ile kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığına ilişkin beyanda bulunan sanık Aydoğdu, "KPSS'yi kazanamadım. Bu nedenle birçok özel okula başvurdum. Beni bu okul kabul etti, 2011 yılında çalışmaya başladım. Merdiven altı bir okulda çalışmadım, yasal bir okulda çalıştım" ifadesini kullanmıştı. Aydoğdu 'FETÖ' ile bağlantılı bir okulda öğretmenlik yaptığını söylemişti.

Aydoğdu savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gözaltına alındığım tarihte hakkımda FETÖ ile ilgili bir soruşturmam yoktur. HTS kayıtlarındaki konuştuğum kişilerin tamamı okulumdaki öğrenciler ve velilerdir. Konuşmalarımız eğitimle ilgili. Hayatımda ilk kez İstanbul’a geldim. JeansBiri hesabı bana ait değil. Siber şubenin normalde bir tespit yapıp gözaltı yapılması gerekiyor. İlk tespitleri, ‘Tweetleri İstanbul’dan atmışsın sen ne ara Gaziantep’e gittin?’ dediler. JeansBiri deyince insanın aklına farklı biri gelir. Hesabı Mart ayının sonu 2015’te paypal üzerinden 4 bin TL’ye sattım. Siber Şube iddianamede, ‘Bu hesap 5 bin TL’den fazla eder’ demiş. Üniversiteden 2010 yılında mezun oldum. Ücretli öğretmenlik yaptım. Neden Gaziantep’e gittim? Aslında Ankara’ya gidecektim ama maaş cazibesi daha iyi geldi bu yüzden Gaziantep’e gittim. Bu hesaptan ötürü bu gazetecilerin içerisinde bir öğretmen bulunuyor. 9 aydır tutuklu bulunuyorum.”