T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet davasında gazetecilere ceza yağdı; Avrupa'dan ilk açıklama

"Adaletin kırıntısı bile yok"

26 Nisan 2018 02:37

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 31 Ekim 2016'da "büyük gözaltı" operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Cumhuriyet'çilere verilen cezaları "absürt" olarak niteleyen Piri", Cumhuriyet kararında adaletin kırıntısı bile yok" dedi.

Piri, Cumhuriyet davası kararları sonrası kişisel Twitter hesabından "Cumhuriyet kararında adaletin kırıntısı bile yok. En eski Türk gazetesinin 15 gazetecisi ve çalışanı terör suçlamalarından absürt cezalara çarptırıldı. Gazetecilik suç değildir" paylaşımında bulundu.

ETİKETLER

Kati PiriABCumhuriyet davasıaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24