Cumhuriyet davasında bilirkişi raporunu hazırlamıştı: Ahmet Şık teröristtir, senin tasmanı kim tutuyor!

Cumhuriyet davasında bilirkişi raporunu hazırlayan Ünal Aldemir sosyal medya hesabından Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin eski muhabir Ahmet Şık hakkında , "Cumhuriyet gazetesine verilen her para HDPKK destekçisi olan yönetecilerine gidiyor bilin istedim”, “Ahmet Şık teröristtir. Senin tasmanı kim tutuyor hdpkk’lı müptezel” paylaşımlarında bulundu. Öte yandan Aldemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da, "Yüce Allah biz gençlerin ömründen alsın ve sana versin" sözleriyle övgülerde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın cumhuriyet davasına bilirkişi olarak atadığı Ünal Aldemir kişisel sosyal emdya adresi twitter hesabından, “Cumhuriyet gazetesine verilen her para HDPKK destekçisi olan yönetecilerine gidiyor bilin istedim”, “Ahmet Şık teröristtir. Senin tasmanı kim tutuyor hdpkk’lı müptezel” paylaşımlarını yaptı. Aldemir, ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla beraber “Yüce Allah biz gençlerin ömründen alsın ve sana versin. Versin ki yedi düvel görsün milletin sevdasını kazanmış dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı”, “Sen ki dünyanın her köşesindeki mazlumların, 7’den 70’e herkesin duasını almış bir dünya liderisin sen yürüyeceksin millet yürüyecek ardından” tweetlerini de paylaştı.

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay sosyal medya hesabından twitter adresinden Aldemir’i eleştirdi. Atalay gazeteciler için fikri takibin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Avukatlar için davasını ve taraflarını, davanın aktörlerini takip en az o kadar önemlidir. Bunun yeni ve son örneğini gösteren Cumhuriyet gazetesi davasındaki son skandalı paylaşmak isterim. Kanuna göre (CMK Md.64) bilirkişiler, tarafsız olarak görev yapmak zorundadırlar. Görevlerini tarafsızlıkla yerine getireceklerine dair namusu ve vicdanı üzerine yemin ederler. Gazetemiz yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın açılmasına neden olan bilirkişi raporunu hazırlayan tarafsız(!) ve uzman (!) bilirkişimizi, kendi sosyal paylaşımlarını aktararak kamuoyuna takdimimdir."

Atalay, ayrıca Akdemir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili twitlerinin ekran görüntülerini de paylaştı. Atalay’ın paylaşımları şöyle:

“Gazetemiz yönetici ve yazarlarının manşet, haber ve yazılarından dolayı yargılandığı siyasi bir davada, bilirkişinin siyasi tarafsızlığını tartışmaya yer bırakmayacak şekilde gösteren bu paylaşımlardan sonra, dürüst yargılama ve hukuka uygunluktan söz etmek ayıp değil mi? Soruşturmayı yürüten savcı halen FETÖ üyeliğinden yargılanıyor, bilirkişisi bu ölçüde tarafsız, tanıkları Aydınlık gazetesinin bazı yazarları, Hüseyin Gülerce, Latif Erdoğan...Ve biz bu tablo ve deliller karşısında FETÖ’ye yardımdan suçluyuz. Gazetemize ve Ahmet Şık’a özel bir antipatisi olduğunu da anlıyoruz. Dünyanın en absürt kara komedisi! Twitlerini paylaştığım Ünal Aldemir adlı kişi Cumhuriyet Gazetesi davasının tarafsız (!) bilirkişisidir. Uzmanlığı neymiş, neden bilirkişi seçilmiş derseniz, doğru cevap az önce paylaştığım twitlerinde var.”

Atalay’ın paylaşımlarından sonra Aldemir hesabını korumaya aldı. Ünal Aldemir, hala 'FETÖ' soruşturmasında yargılaması süren Murat İnam tarafından adliye bilirkişi listesinde olmadığı halde resen bilirkişi olarak atanmıştı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine göre Adalet Komisyonlarının hazırladığı listelerde yer almayan kişilerin bilirkişi olarak atanabilmesi için atama kararında bunun gerekçesinin yazılması gerekiyor. Aldemir ile ilgili atama kararında ise hiçbir gerekçe yazmıyor. İletişimci olmayan Aldemir hükümete yakın derneklerde çalışan ve Başbakanlık’ta proje yöneticiliği yapmış bir ‘bilgisayar’ uzmanı olarak biliniyor.