Cumhuriyet davası İspanya basınına işte böyle yansıdı

Cumhuriyet gazetesi muhabir, yazar, çizer ve yöneticilerinin, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütlerine yardım etmek“ suçlamasıyla dün Çağlayan Adliyesinden yargılanmaya başladığı dava İspanya basınında geniş yer buldu. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden sosyal demokrat El Pais, dava haberini birinci sayfadan büyük bir göbek fotosuyla birlikte, "Türkiye'de basın özgürlüğüne saldırı” başlığıyla gördü.

El Pais: Türkiye gördüğü uluslarası baskılara rağmen Cumhuriyet gazetesini yargılıyor

El Pais, dava haberine birinci sayfada büyük bir göbek fotosuyla birlikte, "Türkiye'de basın özgürlüğüne saldırı” yazısıyla yer verdi. 10. sayfada da manşetten sunulan haberde dün başlayan davaya ulusal ve uluslararası katılımın yüksek olduğu aktarıldı. Haberde Cumhuriyet gazetesinin hükümeti eleştirdiği belirtilerek Cumhuriyet gazetesi, "Türkiye'de hem ideolojik hem de ekonomik açıdan çok az kalmış bağımsız gazetelerden biri” olarak tanımlandı. Haberde, tutuklu Cumhuriyet çalışanlanının dokuz aydır, Ahmet Şık'ın 206 gün ve hissedar Emre İper 109 gündür cezaevinde olduğu vurgulandı.





ABC: Türkiye'de basın özgürlüğünün sembolü olan Cumhuriyet davası başladı



İspanya’nın önde gelen gazetelerinden muhafazakar ABC gazetesi savcılığın, Cumhuriyet çalışanları için, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçlamasıyla 43 yıla kadar hapis cezası istediğini aktardı. Cumhuriyet davasına katılımın yüksek olduğunu belirten gazete, Cumhuriyet gazetesini, “Hala Türkiye’de yayın yapabilen çok az sayıdaki muhalif gazetelerden biri” olarak tanımladı. ABC, savcılığın Cumhuriyet’i 2013'ten beri, darbe girişiminde bulunan Fettullah Gülen hareketinin lehine yayın yapmakla suçladığını aktardı. Okurlarına, "2013 yılında Erdoğan ve Gülen arasındaki koalisyonun bozulduğu” bilgisini veren gazete Cumhuriyet gazetesinin, "ulusalcı ve laik ve Gülen hareketinden uzak" olduğunu vurguladı.

Publico: 17 gazeteci Türkiye hükümetini eleştirdiği için 43 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Internet üzerinden yayın hayatına devam eden sosyalist Publico gazetesi Cumhuriyet gazetesinin, “ülkede kalan bir kaç muhalif sesten biri” olduğunu belirterek çalışanlarının "üye olmamakla birlikte teröre örgütüne yardım” ile suçlandığını aktardı. Uluslararası Basın Enstitüsünün (IPI) de duruşmaya katıldığını yazan Publico, Türkiye’deki insan hakları savunucularına atıfla “Cumhuriyetin susturulmak istendiğini” ifade etti.