Cumhuriyet davası için sanatçılar ve yazarlar cuma günü Çağlayan'da nöbette

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı. 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı duruşmanın son oturumu cuma günü yapılacak. Son oturumda sanatçılar ve yazarlar, "Sanatçılar Yürüyor" ismiyle İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde nöbet tutucak.

"Sanat biat etmeyecek", "Sahneler ve Sokaklar Bizimdir", "Cumhuriyet'e Özgürlük" sloganlarıyla nöbete katılacak sanatçı ve yazarlar yaptıkları açıklamada, 'Cesaret hakkımızı' her alanda kullanacağız. Tutuklu gazetecileri, milletvekillerini, öğrencileri, kadınları, çocukları özgürlüklerine kavuşturuncaya kadar, ülkedeki karanlığı yırtıp atana kadar dayanışmayı sürdürecek, büyütecek 'Bi buradayız' diyeceğiz" dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Bu ülkenin onurlu insanları korkmayacak, sinmeyecek; cesaretleriyle ve doğrulara olan inançlarıyla özgürlüğü kazanacaktır.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticileri 9 aydır tutuklu! Yüzlerce gazeteci, milletvekilleri, belediye başkanları tutuklu! Ülke demokrasisi OHAL ile askıda! Haber alma ve temsil edilme haklarımız tutuklu!

Biliyoruz ki bu karanlığı sürekli kılmaya çalışanlar; düzmece davalarla korkmamızı, sinmemizi, bildiğimiz doğrulardan vazgeçmemizi, iktidarlarına biat etmemizi istiyorlar.

Ancak; insan haklarını, demokrasiyi, bir arada yaşamı, barışı savunanlar yollarına çıkan korku duvarını aşacak güçtedir. "Cesaret hakkımızı" her alanda kullanacağız. Tutuklu gazetecileri, milletvekillerini, öğrencileri, kadınları, çocukları özgürlüklerine kavuşturuncaya kadar, ülkedeki karanlığı yırtıp atana kadar dayanışmayı sürdürecek, büyütecek "Bi buradayız" diyeceğiz.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı beş günlük duruşmaların son günü olan 28 Temmuz Cuma günü ise Çağlayan Adliyesi'nde 12.30'dan mahkeme sonucunun açıklanacağı saate kadar sürecek "Gazetecilere Ögürlük Nöbeti"ne 'Sanatçılar Yürüyor' olarak biz de katılıyoruz.

Tüm profesyonel, yarı amatör ve amatör sanatçı dostlarımızın, seyircilerimizin, okuyucularımızın, dinleyicilerimizin bu nöbete bizimle katılmalarını ve sesimizi çoğaltmalarını diliyoruz."