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Cumhuriyet davası için çağrı: Sonunda mutlaka hakikat kazanacak

Davanın üçüncü duruşması 25 Eylül'de görülecek

22 Eylül 2017 13:14

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşması 25 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. 

Davanın önceki duruşmasında tahliye kararı çıkmamıştı. 

"Gazeteciliğin bedeli" 

Dışarıdaki Gazeteciler inisiyatifi, pazartesi günü görülecek duruşmaya sosyal medyada katılım çağrısı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, köşe yazarı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in yer aldığı, Zeynep Özatalay imzalı çizimi paylaşan grup, paylaşımına "GazeteciliğinBedeli" tag'ini attı.

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