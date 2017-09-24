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Cumhuriyet davası için çağrı: Hemen, şimdi özgürlük

Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması yarın Çağlayan Adliyesi'nde

24 Eylül 2017 13:16

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla beşi tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın üçüncü duruşması yarın (25 Eylül 2017) Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. 

Davanın önceki duruşmasında tahliye kararı çıkmamıştı. 

"Özgürlük hemen şimdi" 

Dışarıdaki Gazeteciler inisiyatifi, yarın görülecek duruşmaya sosyal medyada katılım çağrısı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, köşe yazarı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in yer aldığı, Cem Dinlenmiş imzalı çizimler paylaşan grup, paylaşımına "ÖzgürlükHemenŞimdi" ve "TahliyeHemenŞimdi" tag'ini attı.

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