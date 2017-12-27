Cumhuriyet davası bilirkişisi: Emre İper de doğrudan ByLock yüklemedi, tahliye listesinde olmalı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iradesi dışında telefonlarına ByLock yüklenen 11.480 kişiden haklarında başka delil olmayanlar için tahliye talep edeceğini açıklamasını değerlendiren biliş uzmanı Koray Peksaray, bilirkişiliğini yaptığı Cumhuriyet davasında yargılanan Emre İper'in de tahliyesi talep edilecekler listesinde olması gerektiğini söyledi. İper'in de daha önce doğrudan ByLock yüklemediği ve indirdiği Freezy adlı bir müzik programı yoluyla telefonunda ByLock kuruluymuş gibi göründüğü ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, şifreli haberleşme ağı olduğu belirtilen ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında önemli delil olarak görülen ByLock ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada 11.480 GSM numarasının iradeleri dışında Bylock’a yönlendirildiği ve bu kişiler üzerinden yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" bilgisini verdi.

"Emre İper de listede olmalı"

Başsavcılıktan yapılan açıklamayı değerlendiren Koray Peksayar, yönlendirme ile telefona program yüklemelerine ilk olarak Balyoz mağduru subaylarda rastladığını söyleyerek 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' üyeliğiyle ilgisi olmayacağını bildiği birçok insanın telefonundan ByLock çıkması üzerine avukat Ali Aktaş ile bir çalışma başlattıklarını ve morbeyin.com adlı bir siteye ulaştıklarını anlattı. Peksaray, ekim ayından beri böyle bir listenin çıkarılması yönünde bir beklenti oluştuğunu aktardı.

Peksayar, Emre İper'in de iradesi dışında ByLock kullanıcısı gibi göründüğünü söyleyerek, oluşturulacak tahliye talebi listesinde adının olmasını umduğunu ifade etti. Peksayar, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç'ın da benzer durumda olduğunu hatırlatarak, onun da kendi iradesi dışında ByLock kullanıcısıymış gibi listelendiğini söyledi.