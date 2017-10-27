Cumhuriyet çocukları

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Bayramı provası için kent meydanına gelerek Atatürk Anıtı önünde marşlar söyleyen anaokulu öğrencileri ilgi odağı oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları Sivas kent meydanında gerçekleştirildi. Provaları izlemeleri için özel anaokulu öğrencileri de meydana getirildi. Başlarına Türk bayrağı şeklinde başlık ve boyunlarına da Türk bayrağı desenli kravat takan minikler, Atatürk Anıtı önünde toplandı. Burada İzmir Marşı\'nı okuyan öğrenciler büyük ilgi gördü.



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