Cumhuriyet çizerinden darbe çağrısı!

Cumhuriyet gazetesi çizerlerinden Nuri Kurtcebe, dün (21 Aralık 2008) yayımlanan karikatüründe açıkça darbe çağrısı yaptı. Kurtcebe, Deniz Som'un 'Vaziyet' adlı köşesinde yayımlanan karikatüründe çizdiği Atatürk'ü şöyle konuşturdu:



"Kurduğum Cumhuriyetin baş koruyucuları, daha ne kadar seyredeceksiniz bu akıl, namus, hatta insanlık dışı manzaraları?..

Vatanı soyanları, satanları?..

Saldırgan kıyafet devrimi kaçkınlarını?..

Ve bunları iktidar uğruna kışkırtanları?..

Ya siz,

Yedi düvele meydan okuyan askerlerim!..

Eliniz kolunuz neden bağlı?..

Gelmedi mi Cumhuriyeti korumanın zamanı?.."



Karikatüre dikkat çeken ve bugün sayfalarına taşıyan Vakit gazetesi de, darbe çağrısı yapan Kurtcebe'nin suç işlediğini ileri sürdü. Gazete, "Yerli Pravda'nın maocu eskisi çizeri, yine askere davetiye çıkardı. Darbe çağrısı suç değil mi yoksa?" diye yazdı.