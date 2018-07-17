Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı Paradise Papers davasında ilk duruşma bugün görüldü

Cumhuriyet Gazetesi finans editörü ve muhabiri Pelin Ünker ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç hakkında Paradise Papers haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarınca açılan 500 bin TL'lik tazminat davasının ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme davayı 6 Eylül'e erteledi.

P24'ün takip ettiği davanın ilk duruşması Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davacı Binali Yıldırım ve oğullarının avukatı Tuba Kılıç, söz konusu haberlerde iftira, karalama ve yıpratma unsurlarının bulunduğunu belirtti.

''Gazetedeki haber başlıklarında müvekkilimiz bilhassa zikredilmiştir'' diyen Kılıç, ''Bilgi vermekten ziyade iftira atma, karalama, yıpratma ve müvekkilin aile efradını zan altında bırakma amacıyla hareket edilmiştir'' ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Pelin Ünker'in avukatı Abbas Yalçın tüm iddiaları inceleyip yazılı olarak beyanlarını sunacaklarını söyledi.

Pelin Ünker ve Orhan Erinç'in Paradise Papers haberi nedeniyle yargılandığı tazminat davasında ilk duruşma sona erdi. Mahkeme davayı 6 Eylül'e erteledi.