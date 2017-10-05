Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ve haberleşmenin ücretsiz olması için çağrı yaptı. Kongar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iktidar, tüm Türkiye’de toplu ulaşımı, köprüleri ve otoyolları ücretsiz yapsın, haberleşme hizmeti veren bütün kamu ve özel şirket kuruluşları da bir günlük ücretsiz iletişim olanağı sağlasın” dedi.

Kongar'ın Cumhuriyet'te "Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ve haberleşme ücretsiz olsun!” başlığıyla (5 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Aslında, bayram günlerindeki ücretsiz toplu ulaşımı, köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olmasını, AKP iktidarı başlattı.

Anayasamızda yazılı olan “Sosyal Devlet” anlayışını, seçim zamanlarında seçmene makarna, nohut, kömür dağıtarak “Sadaka Devleti” anlayışına çeviren AKP, dini bayramlara verdiği önemi vurgulamak için böyle bir uygulamaya girişmişti.

Arkadan Turkcell ve Vodafone 15 Temmuz’un yıldönümünde, darbe kalkışmasının püskürtülmesini kutlamak için ücretsiz haberleşme uygulaması yaptı.

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Dini bayramlarda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması yapan AKP iktidarı döneminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramların devletçe kutlanması da çeşitli biçimlerde küçümsenmeye ve çeşitli yollarla engellenmeye başlanmıştı.

Buna karşılık, bu milli bayramlar, halk tarafından, eskisinden çok daha geniş katılımlı ve coşkulu biçimde kutlanmaya başlandı.

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Salı sabahı Twitter’da İzmir Belediye Başkanı Sevgili Aziz Kocaoğlu’nun, Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de toplu taşımanın ücretsiz olması için İçişleri Bakanlığı’na başvurduğuna ilişkin tvitini gördüm.

Bu tviti, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm Türkiye’de toplu taşıma ücretsiz olsun” diye yorumlayarak tekrar tvitledim. (Twitter diliyle RT’ledim, yani “ReTweet”ledim.)

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Değerli okurlarım ve Twitter takipçilerim bilir, ben Sosyal Medya ortamını da, hem öğretmen hem de öğrenci olarak, bir dershane gibi kullanmaya çalışıyorum:

Yani Sosyal Medya ortamında da, hem bildiklerimi, öğrendiklerimiaktararak bir şeyler öğretmek, hem de yeni bilgiler, haberler almak için çaba sarf ediyorum.

Aziz Kocaoğlu’nun tviti üzerine yaptığım öneriye çeşitli tepkiler geldi:

Çoğunluk olumluydu; ben sadece toplu taşımayı belirttiğim için köprüleri ve otoyolları da ekleyenler, ayrıca Turkcell ve Vodafone’u da anımsatanlar vardı.

Küçük bir azınlık ise, önerimin siyasal ve simgesel mânâsını anlamazlıktan gelerek, ya da iktidara kızgınlıklarından, “İstemez, paramızı kendimiz cebimizden öder, Anıtkabir’e gideriz” mealinde tepki verdi.

Bir fanatik tetikçi de benim sonradan tvitlediğim, “Seçmen olarak bastıralım iktidar yapsın” önerime, “Bu bizim iktidarımız, siz de kendi iktidarınızdan istersiniz” dedi ama bu ayrımcı, dışlayıcı, düşmanca tepki tek bir hesapta kaldı.

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Bu yazıyı Twitter’dan aldığım öneriler ve bilgiler üzerine yazdım:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda iktidar, tüm Türkiye’de toplu ulaşımı, köprüleri ve otoyolları ücretsiz yapsın, haberleşme hizmeti veren bütün kamu ve özel şirket kuruluşları da bir günlük ücretsiz iletişim olanağı sağlasın!”

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