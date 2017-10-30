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Cumhuriyet Bayramı’na fener alaylı kutlama

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY’da Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi

30 Ekim 2017 00:29

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY’da Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
Merkez Antakya İlçesi’nde akşam saatlerinde Vali Ürgen Alanı’ndan başlayan fener alayı yürüyüşü, Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu. Zaman zaman etkili olan yağmur altında süren yürüyüşe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ve çok sayıda Hataylı ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Büyük kısmı yağmur altında geçen yürüyüşe katılanlar, hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı\'nı söyledi. Ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katılan vatandaşları, Hatay Büyükşehir Belediye Bandosu çaldığı marşlarla coşturdu.

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