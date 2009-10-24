T24-Türkiye’de 2004 yılından bu yana aranan PKK/Kongra Gel Başkanı kapatılan DEP'in eski milletvekili Zübeyir Aydar, Avrupa'dan gelecek 15 kişilik 'Barış Grubu'nun Türkiye izin verirse 28 Ekim'de 'Eve dönüş' yapacağını söyledi. Dönüş için 28 Ekim tarihinin seçilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu söyleyen Aydar, " Cumhuriyet Bayramı'na bir jest olsun istedik" dedi.







Roj Tv’de yayınlanan Sela Sor programına konuşan KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, Avrupa’dan gönderilecek Barış Grubu’nun saygıyla karşılanması gerektiğini belirterek, İstanbul Valiliğin gerekli tüm güvenlik önlemlerini almasını istedi.



Grubun mütevazi bir şekilde karşılanmasını talep eden Aydar, ‘’Aralarında sivil toplum örgütleri ve parlamenterlerin de aralarında yer aldığı bir grup Avrupa’dan gelecek barış elçilerini karşılamalarını istiyoruz. Ardından grup Kazlıçeşme’ye gidip halkı selamlayacak. Kimsenin engelleme, ortamı germesini istemiyoruz. Biz hasasiyetlerini dikkate alıyoruz. Ama bizim de hasasiyetlerimiz dikkate alınmalı’’ dedi.



İstanbul Valiliği ve savcıların ‘gerekeni yaparız’, ‘güvenliği sağlayamayız’ şeklindeki açıklamalarını da eleştiren Aydar, ‘’Bizim muhatabımız hükümet. Her gün gelsin diyenler şimdi bu açıklamaları anlaşılır değil. Gerinliğin tırmandırılmaması gerekiyor. Hükümet yetkilileri üsluplarına dikkat etmeliler’’ şeklinde konuştu.



Avrupa’dan Türkiye’ye gitmesi beklenen Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nun 15 kişiden oluştuğu söyleyen Aydar ''gidecek grubun hepsi siyasi mültecilerden oluşuyor. Geri dönüş için konsolosluklara başvurup seyahat belgesı istendi. Daha bu belge alınmadı. Alınması durumunda grub 28 Ekim’de İstanbul’da olacak'' dedi.





"Cumhuriyet Bayramı'na bir jest olsun istedik"

Türkiye'deki yetkililerin yurt dışındaki PKK'lıların dönmesi için defalarca çağrı yaptığını, ‘Gelsinler, bir şey olmaz' sözleri üzerine ‘Barış grupları' gönderdiklerini ileri süren Aydar, bunların gönerileceği tarih ve ‘teknik sorun' olarak nitelendirdiği Türkiye’nin izin vermesi konusunda şöyle dedi:

“Avrupa’daki grubun gideceği tarih bellidir. ‘28 Ekim Cumhuriyet bayramına denk geliyor' bu tarih yanlış deniliyor. Ancak, biz o tarihi bilinçli seçtik. "Cumhuriyet bayramına bir jest olsun istedik"; ‘Bak insanlar geliyor bayrama katılacaklar.' Bunu bir ‘jest' olarak düşündük. Ancak, şimdi bazıları bunu tersten anlıyorlar. Bizim tarafımızdan aksayan bir şey yok. Ancak, diğer taraftan Türkiye'deki, İstanbul'daki durumu değerlendiriyoruz. Gidenleri de cezaevine gönderme gibi düşüncemiz yok. En azından öbürleri gibi karşılanması gerekir. Bir teknik hususu vurgulamak isterim. Bunların hepsi siyasi mülteci. Pasaportlarında ‘Türkiye hariç her yere gidebilir’ diye yazar. Bu pasaportla Türkiye'ye gidemezsin. Gidecek elçilik, konsolosluğa başvuracak. Kendisine uçuş belgesi verilir. O zaman ilgili ülke izin verir. Türkiye'nin Düsseldorf Konsolosluğu'na başvuruldu. Henüz uçuş belgesi verilmiş değildir. Bu belge verilmezse uçuş şansı olmaz. Pazartesi verilmesini uçuştan önce verilmesini bekliyoruz.”