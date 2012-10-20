Cumhuriyet Bayramı törenleri ilk kez Çankaya Köşkü'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, 5 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'', başkentte gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı törenlerine ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Yönetmelikte, başkentteki törenlerle ilgili ''Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir. Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır. İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir'' ifadeleri yer alıyor.

Yönetmelikteki ''Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir'' düzenlemesiyle önceki yıllarda TBMM'de yapılan törenlerin adresi artık Çankaya Köşkü olacak.

Devletin zirvesi, siyasi partilerin liderleri, yüksek yargı başkanları, milletvekilleri, yerel yöneticiler, bürokratlar ve yabancı misyon şefleri ilk kez Köşk'te düzenlenecek törenle Gül'e tebriklerini iletecekler.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde tek bir resepsiyon verilecek.

Eşli davet yapılan resepsiyona devletin zirvesinin yanı sıra iş ve sanat dünyasının önemli isimleri ve başarılı sporcuların da katılması bekleniyor.