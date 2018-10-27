Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu bu yıl ilk kez İstanbul'da kutlanacak. Aynı gün 3. havalimanının açılışı olacak. Saat 16.00'da üçüncü havalimanının açılışı, saat 19.00'da Dolmabahçe'de Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek. Muhalefet ise İstanbul'daki resepsiyona katılmayacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu Anıtkabir'deki devlet törenine katılacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet resepsiyonu ilk kez Ankara dışında ve Havalimanında yapılacak. Havalimanı açılışı için birçok devlet ve hükümet başkanı ile misyon temsilcileri de İstanbul’a gelecek. Yeni İstanbul Havaalanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda aralarında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin de olduğu dünya liderlerinin katıldığı dev bir törenle açılacak.