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Cumhuriyet Bayramı provası yapan askeri araçlar heyecana neden oldu

Bekir KARAKOCA/ADANA, (DHA)- ADANA'nın işlek caddelerinden geçen askeri araç konvoyu, görenlere heyecan yaşattı

26 Ekim 2017 14:16

Bekir KARAKOCA/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın işlek caddelerinden geçen askeri araç konvoyu, görenlere heyecan yaşattı.
Suriye\'nin İdlib kentindeki çatışmazlık bölgesi için batı illerinden gönderilen askeri araçların geçiş yaptığı Adana\'nın merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası\'ndan bir grup zırhlı araç çıkış yaptı. Polis eskortluğunda Yüreğir İlçesi\'nden Seyhan İlçesi\'ne geçen zırhlı araçları görenler kısa süreli heyecan yaşadı. Vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği askeri araçların Suriye sınırına gittiği öne sürüldü.
Ancak, şehrin en işlek caddelerinden geçiş yapan askeri araçların Atatürk Caddesi\'nden Uğur Mumcu Bulvarı\'na geçip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması provası yaparak tekrar kışlaya döndü.

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