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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacağı belirtilen IŞİD'lilerin görüntüleri ortaya çıktı

Araçta 66 bomba bulundu

30 Ekim 2017 02:06

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa'daki bir AVM'ye bombalı eylem hazırlığı yaptıkları sırada gözaltına alınan IŞİD'lilerin fotoğrafları ortaya çıktı. Şüphelilerin İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları belirtildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt'ta 2 evde meydana gelen patlamaların ardından başlattığı çalışmada, evlerde IŞİD üyelerinin kaldığını ve bombalı eylem hazırlığında olduklarını belirlemişti. Bomba doldurdukları otomobilin izi Bayrampaşa'da bir AVM'de bulunmuş, 4 kişi araçtan uzaklaşmak için hareket ettiklerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmışlardı. Kaçmaya çalışan IŞİD üyelerinden biri bacağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

 

66 bomba bulundu

 

Polis, otoparkta bomba yüklü sadece bir otomobil olmadığını, ikinci IŞİD üyesinin otoparka getirdiği motosiklette de bomba olduğunu belirlemişti. Her iki araçta 66 el yapımı, uzaktan kumandalı parça tesirli bomba bulunmuştu. Gözaltına alınan IŞİD üyelerinden ikisinin isminin M.P ve eşi S.P olduğu belirlendi. IŞİD üyelerinin Türk asıllı Avusturya vatandaşı olduğu öne sürülürken, çiftin 5 yıldır Arnavuktöy'de yaşadıkları belirlendi. IŞİD üyelerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları öne sürüldü. 

 

Canlı bomba yelekleri çıkmıştı

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonun ardından açıklama yapmış, 2 hücrenin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Araç içerisinde ve motorsiklet üzerinde yapılan incelemede uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı, el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek ele geçirilmiştir.” demişti.  

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