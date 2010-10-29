-CUMHURİYET BAYRAMI KKTC'DE DE KUTLANDI LEFKOŞA (A.A) - 29.10.2010 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) törenlerle kutlandı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen'in Büyükelçilik ikametgahında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar kapsamında, protokolün katılımıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve anıt özel defteri imzalandı. Buradaki törenin ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit törenine geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçişi Kaya Türkmen ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, tören birlikleri ve halkın bayramını kutladı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun konuşma yaptığı tören, öğrencilerin ve askeri birliklerin resmi geçidiyle sona erdi. Törenlere, KKTC devlet ve hükümet yetkilileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.