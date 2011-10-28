Cumhuriyet Bayramı geçit törenleri iptal edildi

T24 - Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın yapılacak geçit törenleri, tüm illerde Başbakanlık genelgesiyle iptal edildi. İstanbul'da Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapılmayacak, yarın akşam Bağdat Caddesi'nde fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.





Van depremi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde tören geçişi, resepsiyon gibi kutlama faaliyetlerinin yapılmamasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Genelgede, 23 Ekim 2011'de Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul törenleri şeklinde icra edilmesinin; tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin yapılmamasının uygun görüldüğü kaydedildi.



Alınan karar gereği, bugün öğlen yapılacak çelenk koyma ve yarın sabah vilayetlerde yapılacak tebrikat törenleri dışındaki, resmi geçit dahil tüm etkinlikler iptal edildi.

Bağdat Caddesi'nde fener alayı yapılmayacak



Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada 29 Ekim akşamı saat 19.00'da Bağdat Caddesi'nde fener alayının yapılacağı duyuruldu.

