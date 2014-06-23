Cumhuriyet Başsavcısından 'Paralel yapıyı bulun' talimatı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın emniyete gönderdiği talimatta, devlete paralel yapının ne olduğu, kimlerden oluştuğu, nihai amaçları, örgütlenmenin şekli ve şeması, insan kaynakları ve ekonomik kaynakları'nın bulunması istendi.

Al Jazeera Türk’te yer alan Mustafa Türk imzalı habere göre, Ankara Adliyesi'nde Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Savcısı Serdar Coşkun, Fethullah Gülen soruşturması için Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na (KOM) yazı yazdı. 11 Haziran 2014 tarihli resmi yazıda soruşturmanın yol haritası belirlenerek araştırılacak konular sıralandı.

'Paralel yapı ne?'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi de istenen yazıda, grubun silahlı bir terör örgütü niteliği bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istendi. Emniyetten ayrıca, “Gülen Cemaati içindeki örgütlü, devlete paralel yapının ne olduğu, kimlerden oluştuğu, nihai amaçları, örgütlenmenin şekli ve şeması, insan kaynakları ve ekonomik kaynakları, organizasyonun disiplini sağlama şekli, haber alma ve iletme usul ve şekilleri, yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantıları, kimin adına ve neden hareket ettikleri, ellerindeki gücün büyüklüğü, örgütlenme içerisinde yer alan faillerin tespiti” yapılarak savcılığa bilgi verilmesi istendi.

'Terörü finanse eder mi?'

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şubesi'nden Fethullah Gülen ve cemaatinin elindeki ekonomik gücün ülke içi ve dışındaki imkânlarının tespiti de istendi. Grubun elindeki imkânların terörün finansmanı için kullanılıp kullanılmadığı ve bu ekonomik gücün, eyleme kalkışmaları halinde hükümeti yıkabilecek veya anayasayı ortadan kaldıracak silahlı grupları veya organizasyonları desteklemeye yeterli olup olmadığının belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Her kuruluşu tespit edilecek

Emniyete gönderilen yazıda Gülen Cemaati'ne ait şu kurum ve kuruluşların belirlenmesi talimatı verildi:

“İnternet siteleri, basın yayın organları, gazeteler, haber ajansları, televizyon ve radyolar, cemaate bağlı evler, okullar (yurtiçi ve dışındakilerle birlikte ilk, orta, lise, üniversite dahil), dershaneler ve yurtlar, cemaatin kontrolündeki şirket, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar, sermaye şirketleri ve holdingler, bankalar, matbaa, basın ve yayınevleri, gazeteleri, dergileri, haber ajansları, mağazalar zincirleri, arsa, emlak ve arazi bilgileri, cemaatin gelir kaynakları, himmet, bağış, satış veya zorlamalı satışlardan elde edilen gelirler, cemaat mensuplarının gelir getiren her türlü ticari faaliyetleri, cemaatin himmet ve bağış adıyla topladığı paralar, bu paraların harcandığı yerler.”

'Tüm il ve ilçelerle irtibata geçilsin'

Fethullah Gülen ve bağlı cemaatinin elindeki ekonomik gücün ülke içi ve dışındaki toplam boyutunun ne olduğunun araştırılmasını isteyen savcılık örgütlenme ile ilgili il ve ilçelerdeki birimlerle irtibata geçilerek suç duyurularında belirtilen şu iddiaların araştırılması istendi:

“Yurtiçi ve yurtdışında bulunan yapılanma mensupları veya ilişkili kişilerce tehdit, cebir, şantaj, komplo, tuzak, dışlama, aşağılama, şiddet, kamuoyu nezdinde küçük düşürme, yağma türü yöntemler kullanılarak toplanan bağış, himmet, burs, arazi bağışı şeklinde menfaat sağlamaya yönelik faaliyetler ile bu yöntemlere rağmen menfaat temin edilemeyen kamu görevlileri, işadamları hakkında sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenleyerek suç uydurmak suretiyle yapıldığı iddia edilen operasyonel faaliyetler.”

'Yurtiçi ve yurtdışındaki tüzel kişiler araştırılsın'

Fethullah Gülen grubuna finansman sağlayan yurtiçi ve yurtdışındaki tüzel kişilerin tespiti de istenen yazıda bu kişilere ait şu konuların da araştırılması talep edildi:

“Gerçek veya tüzel kişiliklerin faaliyetlerinin ihaleye ve edime fesat karıştırma, devletin destekleme veya teşviklerini almaya, arazi tahsisleri, vergi kaçakçılığı, zimmet, rüşvet, irtikâp, sahtecilik, dolandırıcılık, hayali ihracat, kaçakçılık, tefecilik türü usulsüz işlemler.”

'Akademik burslar mercek altına alınsın'

Emniyete gönderilen yazıda üniversite eğitimi, doktora, yüksek lisans türü devlet tarafından veya bireysel olarak yurtdışına giden ve bu yapı ile ilişkili olabileceği düşünülen kişilerin yurtiçindeki ve yurtdışındaki eğitim aşamalarında gerçekleştirmesi muhtemel usulsüzlüklerin de araştırılması istendi.

'Devletin tüm birimleriyle temas'

Resmi yazıda gruba yönelik yurtiçi ve yurtdışında tüzel kişilik ortaklıklarının belirlenerek, mali finansmanının araştırılıp, incelenmesi istendi. Bu araştırmalar ve incelemelerin yapılması için adli birimler, bakanlıklar, bağlı kuruluşlar, MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, MASAK, SGK, BDDK, SPK ve TMSF dâhil üst kurumların, devletin ülke içindeki ve dışındaki birimleri ile irtibata geçerek işlemleri tamamlaması talimatı verildi.