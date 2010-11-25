-CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Bayrampaşa Cezaevindeki ''Hayata Dönüş Operasyonu'' davasında mahkeme heyeti, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile eski Kara Kuvvetleri Komuta emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında ne gibi işlem yapıldığının Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına karar verdi. Bayrampaşa Cezaevindeki ''Hayata Dönüş Operasyonu'' sırasında görev sınırlarını aşarak 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen dönemin 39 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın duruşması, verilen aranın ardından görülmeye devam etti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkeme heyeti, Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma yürütüldüğü anlaşılan şüphelilerden operasyonun yapıldığı dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile eski Kara Kuvvetleri Komuta emekli Orgeneral Aytaç Yalman, emekli Binbaşı Zeki Bingöl, Fikret Ünalan, cezaevi 1. ve 2. müdürleri, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Bayrampaşa Cezaevi Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı, Halkalı Jandarma Tabur Komutanlığı ve Avrupa Yakası Mürettep Bölük Komutanlığı personeli hakkında ne gibi bir işlem yapıldığının sorulması için başsavcılığa yazı yazılmasını kararlaştırdı. Heyet, ayrıca kimlikleri tespit edilmediğinden bahisle haklarında ayırma kararı verilen şüphelilerle ilgili yürütülen hazırlık soruşturması sonucundan bilgi verilmesi için başsavcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Haklarında dava açılan bazı sanıkların olay tarihinde Bayrampaşa değil, Ümraniye Cezaevi'nde görev yaptıklarını söylediklerini hatırlatan mahkeme heyeti, 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevi'ne düzenlenen ''Hayata Dönüş Operasyonu'na ilişkin plan yapılıp, yapılmadığı, yapılmış ise sanıkların bu cezaevinde görevlendirilip görevlendirilmediği, görev yerlerinin belirtir şekilde bildirilmesini de gönderilen yazıyla sormayı karara bağladı. 15 Aralık 2000 tarihli cezaevi özel müdahale planının gönderilmesi için Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma İstanbul Bölge Komutanlığı ve İstanbul Jandarma Komutanlığına da yazı gönderilmesine hükmeden heyet, adresleri tespit edilemeyen sanıklar Bayram Mavi, Mustafa Ece ve Yusuf Aktepe hakkında yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanıklar Hasan Köse, Yakup Yağcı, Asım Bulut, Murat Yılmaz, Abdullah Pala, Orhan Durgut ve Musa Tarhan'ın hakkında da zorla getirme kararı aldı. İfadeleri alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme heyeti, Bayrampaşa Cezaevi'nde düzenlenen operasyona ilişkin video kaydı alınmışsa gönderilmesi için Genelkurmay Harekat Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma İstanbul Bölge Komutanlığı ve İstanbul Jandarma Komutanlığına yazı yazılmasına hükmetti. Mağdur müştekiler Ercan Kartal, Kemal Ayhan, Ali Baba Arı, Hikmet Kale, Rıza Yıldırım ve Serdal Karaçelik'in mahkemeye ifadelerini vermek için İstanbul'a celp edilmeleri talebinde bulunduklarını hatırlatan mahkeme heyeti, müştekilerin mahkeme yetki alanı dışında bulunmaları halinde celp edilmeleri zorunluluğu bulunmadığından, bu kişilerin ifadelerinin oldukları yerlerdeki ağır ceza mahkemelerinde alınması için talimat yazılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, bazı sanıklar ile tanıkların ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.