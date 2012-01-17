-Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş'ın görüntülerini istedi İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığının suç duyurusu üzerine Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasının geçtiği görüntülerini incelemek için emniyete yazı gönderdi. Şikayetçinin Genelkurmay Başkanlığı tüzel kişiliği olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, Demirtaş hakkında, TCK'nın 125. maddesindeki ''hakaret'', 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesindeki ''Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunanlar 6 aydan 3 seneye kadar hapsolunur'' ifadelerinin yer aldığı suçlardan dava açılması istendiği öğrenildi. Sultanbeyli Cumhuriyet Savcılığı da, suç duyurusu dilekçesine ilişkin karar verilebilmesi amacıyla BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını içeren görüntülerin incelenmesi için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı gönderdi. Suç duyurusu dilekçesi hakkında Demirtaş'ın konuşmasının görüntülerde incelendikten sonra karar verileceği öğrenildi. Selahattin Demirtaş, partisinin Sultanbeyli İlçe Örgütü'nce düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamaları üzerine, ''Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' demişti. Genelkurmay Başkanlığı da ''Bir siyasi parti yöneticisinin Genelkurmay Başkanına yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır'' açıklamasını yapmıştı. (MTO-FLZ-NER-KAF)