Cumhuriyet: Başbakan terör estiriyor

T24- Başbakanın Hopa mitingi öncesi HES'lere karşı “Su haktır satılamaz” pankartı açan grupa yapılan polis müdahalesi sonucu biber gazı ve heyecanın tetiklemesi nedeniyle kalp krizi geçirip ölen ÖDP'li emekli öğretmen Metin Lokumcu binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Hopa'daki eylemde yer alanlar ve Ankara'da Lokumcu'nun ölümü ardından yaşananları protesto edenler ise terör suçuyla, özel yetkili savcı tarafından incelenecek.

Ahmet Şefik ve Ömer Şan'ın Cumhuriyet'te yayımlanan (2 Haziran 2011) haberi şöyle:









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlediği miting öncesi ve sonrasında yaşanan; 1 kişinin öldüğü 2’si polis 3 kişinin de ağır yaralandığı olayların ardından polis yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda yaşamını yitiren Metin Lokumcu dün toprağa verildi. Olaylar sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerince yapılan açıklamalarla protesto edildi.

‘Hepimiz eşkıyayız’

Lokumcu’nun cenazesi için polis ve jandarma ekipleri Hopa’da geniş güvenlik önlemleri aldı. İlçeye girişler kontrol altına alınırken özellikle Kemalpaşa ve diğer ilçelerden gelen gruplar engellenmeye çalışıldı, kimlik kontrolleri ve GBT taramaları yapıldı. Hopa’da yaklaşık 5 bin kişi tarafından alkışlarla karşılanan cenaze yüzlerce araçlık konvoyla Dereiçi köyüne götürüldü. Cenazeye katılanların “Hepimiz eşkıyayız” pankartı açtığı görüldü. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, CHP Artvin milletvekili adayları Uğur Bayraktutan ile Yüksel Çorbacı ve ESP’nin milletvekili adayı Birsen Kaya, Derelerin Kardeşliği Platformu, CHP, ÖDP, EMEP, ESP, Halkevleri, KESK’e bağlı sendikaların üyeleri de konvoya katıldı. Lokumcu’nun cenazesi, çevre il ve ilçelerden gelen yoğun kalabalık ve sloganlar eşliğinde ikindi namazının ardından toprağa verildi.

ÖDP lideri Alper Taş, yaşananların devlet terörü olduğunu belirterek, “Başbakan, ‘Eşkıya Hopa’ya inmiş’ gibi laflar söylüyor ama orada eşkıyanın kim olduğu açıkça belli. Üniformalı bir devlet terörü var orada. Metin’in hesabını soracağız” dedi. Artvin’den ESP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Birsen Kaya, ilçede adeta bir jandarma ablukası olduğuna dikkat çekti.

Lokumcu’nun hayatını kaybetmesini protesto etmek için Trabzon’da da gösteri yapıldı. PTT binası önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Muhammet Ekinci, “Bu ülkeyi, bu ülkenin doğasını, vadisini, deresini sevmekse eşkıyalık evet biz eşkıyayız” dedi. İstanbul Okmeydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup polisin Hopa’daki sert tutumunu protesto etti.

Özel yetkili savcı bakacak

Hopa’da yaşanan olayları Ankara’da protesto ederken gözaltına alınanlarla ilgili basın savcılarının başlattığı soruşturmayı terör ve organize suçlarına bakmakla görevli özel yetkili savcılığın devraldığı öğrenildi. Bu nedenle emniyette gözaltına alınan şüpheliler terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Eylemcilere, başta terör örgütü propagandası yapmak olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildiği öğrenildi.

Üzerinde durmaya değer görmedi

Erdoğan ise yaşananları, yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun adını anmadan, “Bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek şu anda kimliğini bilmiyorum üzerinde de fazla durmak istemiyorum” yorumladı.

Erdoğan, “Bir gün önceden CHP, CHP yanlıları ve müşterek hareket ettikleri Halkevleri gibi illegal, legal tüm örgütlerin orada, kendilerine göre bize pres yapma veya bizi Hopa’ya adeta sokmama gibi bir gayretin cüretin içine girdiler. Eğer düşüncene inanıyorsan düşünce özgürlüğünden korkmayacaksın ama bunlar düşüncelerine inanmıyorlar çünkü bunlarda düşünce yok, bunlarda fikir yok. Bunlar eli sopalı taşlı, maalesef şehir eşkıyaları” diye konuşan Erdoğan, bu grupların sokaklarda emniyet teşkilatı ve jandarmaya taşlarla adeta mücadele içinde olduklarını ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz konuşmamızı yaptıktan sonra artık döneceğiz. Dönüş esnasında çıkıyorlar taş atıyorlar. Tabii bu bize karşı yapılmış ilk saldırı değil. Çok enteresan CHP’nin büyük bir pankartı büyük bir inşatta asılı.”

Arınç’ın derdi jandarma

Hopa’daki olaylarla ilgili bir açıklama yapan Bülent Arınç bir fotoğraf karesine atıf yaparak şöyle konuştu: “Fotoğrafta polis göstericilere müdahale ederken jandarma bir köşede duruyor. Bu soru işaretidir. Peki neden jandarma hareketsiz kaldı diye sormak gerekir. Eminim oradaki en yüksek mülki amir olan kaymakam bir açıklama yapacaktır. Ama polis bir çaba içindeyken askerlerin hareketsiz kalması açıklamaya muhtaç bir durum.”

'Yeter bunalttınız'

54 yaşındaki Metin Lokumcu’nun ilk olaylar sırasında polisle karşı karşıya geldiği ve coplu müdahaleye maruz kaldığı ortaya çıktı. Lokumcu’nun hem göstericileri yatıştırmak için çabaladığı, elindeki limonla gazdan etkilenenlere yardım ettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde Metin Lokumcu’nun ‘Yeter, beni bunalttınız’ dediği duyuluyor. Metin Hoca, polisin önüne geçip ellerini arkasından bağlayarak, ‘Hadi al, kurtar memleketi’ diyor.

Biber gazına bağlı kalp krizi

Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra Metin Lokumcu’nun “biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu geçirdiği kalp krizinden öldüğü” açıklandı. Lokumcu’nun arkadaşları ise göğsüne aldığı darbe sonucu nefes alamadığı için öldüğünü iddia ederek kesin otopsi sonucunu bekleyeceklerini belirtti.

Yaralı polis uyutuluyor

Göstericilerin attığı taş sonucu düştüğü iddia edilen polis memuru Servet Erkan’ın sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt “Şu anda hastamız yoğun bakıma alındı. Hayati bulguları şu anda dengede seyrediyor. 72 saat boyunca hastamızı uyutmayı düşünüyoruz. Başbakan da sık sık bizden bilgi alıyor” diye konuştu. Erkan’ın 40 gün önce bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi.