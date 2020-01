AYM'nin Dündar ve Gül için verdiği 'hak ihlali' kararı mahkemeye ulaştı, tahliyeler bekleniyor

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı, avukat Akın Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'le ilgili hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye talebi dilekçesini 14. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine verdi. AnayasA Mahkemesi'nin kısa kararının mahkemeye ulaştığı öğrenildi. Akın Atalay, "AYM kararı kesin olduğu için her kurumu ve her kişiyi bağladığı için dosyanın gereğini yapma için 14. Ağır Ceza Mahkemenin tahliye kararı vermesidir. Tutukluluk kamuoyunda bilindiği gibi en ağır tedbirdir" dedi. Can Dündar'ın avukatlığını da yapan Akın Atalay, "Söz konusu özgürlük olunca beklenmenin konuşulmaması lazım. Mahkeme Tahşiye davasının duruşmasına devam ediyor. Geç saatlere kadar bunu yürütecekler. Mahkemenin ara verip AYM’nin kararının bir an önce yerine getirmesini isteyeceğiz" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “casusluk, terör örgütüne yardım ve darbe girişimi” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek mahkeme, bu kararını gereğinin yapılması için davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi kararı, tahliyenin ardından davanın beraatla sonuçlanma ihtimalini de güçlendiriyor.

Yüksek mahkemenin kararının ardından Cumhuriyet gazetesinin avukatları tahliye talebi dilekçesini 14. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine verdi.

"Tahliye kararı verilmeli"

CNN Türk'te canlı yayına katılan Akın Atalay, şunları söyledi:

AYM kararı kesin olduğu için her kurumu ve her kişiyi bağladığı için dosyanın gereğini yapma için 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı vermesidir. Tutukluluk kamuoyunda bilindiği gibi en ağır tedbirdir. Söz konusu özgürlük olunca beklenmenin konuşulmaması lazım. Mahkeme Tahşiye davasının duruşmasına devam ediyor. Geç saatlere kadar bunu yürütecekler. Mahkemenin ara verip AYM’nin kararının bir an önce yerine getirmesini isteyeceğiz.