Cumhuriyet: Arkadaşımız Emre İper'de Bylock olmadığı açıklandı; özgürlüğünü verin!

Cumhuriyet gazetesi; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün 'kripto haberleşme ağı' olarak bilinen Bylock programının 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında yüklendiğini açıklamasının ardından 266 gündür tutuklu olan gazetelerinin muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberi aynen şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock listesinde yer alan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının bilgi ve iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş olduklarını açıkladı. İçinde namaz ve ezan saatlerini gösteren, müzik programlarının yer aldığı Mor Beyin adlı aplikasyonu indiren ve kullananların belirli dönemlerde ByLock ana serverlarına yönlendirildiği ve sanki ByLock kullanıyormuş gibi göründüğü tespit edildi. Bu listenin savcılık ve mahkemelere gönderildiği belirten Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, tutuklu olan yaklaşık bin kişinin başka delil yoksa tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi. Savcılığın listesinde, 266 gündür tutuklu olan gazetemiz Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi. İper, Cumhuriyet davasında ByLock kullanmadığını ısrarla söylemesine, bilirkişi raporuyla ispatlamasına karşın bir türlü sesini duyuramamış ve tahliye edilmemişti. Yargıtay tarafından FETÖ üyeliği suçunun en önemli delili olarak kabul edilen ByLock’a ilişkin son dönemde savcılıklara bazı itirazlar gelmeye başlamıştı. ByLock kullanmakla suçlanan bazı kişiler, ısrarla ByLock kullanmadıklarını kaydetti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, MİT ve BTK’ye talimat vererek, bu konuda kapsamlı çalışma yapılması, konunun incelenmesi istedi. MİT ve BTK’de yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ tarafından geliştirilen Mor Beyin uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Tahliye bekleniyor

Savcılığın yaptığı detaylı inceleme sonucunda, bağlantı ve parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edildi. Açıklama yapan başsavcılık, “Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/ PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delilere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir” denildi. Teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 numara ile ilgili tespitlerin il Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildiği ifade eden Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu kapsamda tutuklu olan yaklaşık bin kişinin başka bir delil olmaması halinde tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Eski TÜBİTAK çalışanı

Başsavcılık, bu tuzağı kuran FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma da başlattı. Soruşturma kapsamında, organizasyonun başında firari eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğu belirlendi. Darbeden 4 gün önce Hollanda’ya kaçan Erbakırcı’nın bizzat Mor Beyin adlı uygulamayı geliştirdiği öğrenildi. Cumhuriyet’in aldığı bilgiye göre, 11 bin 480 kişi arasında gazetemiz Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi. Başsavcılık İper’in de yer aldığı listeyi İstanbul Başsavcılığı’na gönderdi. İper, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 7 Nisan’da gözaltına alınmış, 18 Nisan’da ise tutuklanmıştı. Hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla dava açılan İper’in davası, ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti.

Mahkemede de ispatlandı

Gazetemiz avukatlarının talebi üzerine İper’in telefonlarını inceleyen adli bilirkişi Koray Peksayar, “İper’e ait telefonun yedeğinde yapılan arama sonucunda Bylock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır” sonucuna vardı. 2. bilimsel uzman görüşü hazırlayan Tuncay Beşikçi de raporunda İper’in telefonunda ByLock yüklü olmadığı ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını bildirdi. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle İper’in tahliye talebini reddetmişti. İper, 266 gündür özgür bırakılmayı bekliyor.

10 tuzak program

Çalışma sonucunda FETÖ’nün ByLock’un deşifre olma ihtimaline karşın, bazı uygulamalar yazdığı, bu uygulamaları indirenlerin ise ByLock sunucusuna yönlendirilmelerinin sağlandığı tespit edildi. Namaz vaktini hatırlatan, kıble gösteren, şarkı arama gibi 10 dolayında programı indirenlerin farkında olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. O programlardan bazıları şöyle: “Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En Ucuz Fiyat Mor, Almanca- Türkçe Sözlük, Araba2.com.”