-CUMHURİYET ALTINI GÖZDEN DÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Küresel ekonomik krizin etkisiyle alım gücünün daralması ve altın fiyatlarının son 2 yılda rekor düzeyde artması, Cumhuriyet altınına ilgiyi azaltırken, Darphane ve Damga Matbaası'nın, Cumhuriyet altını üretimi geçen sene, bir önceki seneye göre yüzde 36,1 düştü. Cumhuriyet altını, fiyatlarının aşırı yükselmesiyle vatandaşın alım gücünü zorlamaya başladı. Çeyrek altınının fiyatı 111, yarım altınının fiyatı 222, tam altınının fiyatı da 451 liraya ulaştı. Asgari ücretin 600 lira olduğu Türkiye'de çeyrek cumhuriyet altınının fiyatı, asgari ücretin yaklaşık 5'te biri kadar oldu. Bu nedenle düğünlerin vazgeçilmez takısı Cumhuriyet altını, yerini yavaş yavaş başka seçeneklere bırakmaya başladı. Vatandaşlar, doğum, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi törenlere, hediye olarak Cumhuriyet altını yerine, fiyatı daha uygun olduğu için, özel şirketler tarafından çıkarılan 1 gramlık altınları götürmeye başladı. Cumhuriyet altınına talebin azalması, Darphane ve Damga Matbaası'nın Cumhuriyet altını üretimini de etkiledi. Darphane'nin son iki yıldaki Cumhuriyet altını üretimi, bir önceki seneye oranla yüzde 36,1 azaldı. 2007 yılında yaklaşık 19 milyon, 2008 yılında, 16,6 milyon adet Cumhuriyet altını basan Darphane, geçen yıl 10,6 milyon cumhuriyet altını üretti. Darphane'nin bu yıl ürettiği Cumhuriyet altını ise Eylül ayı sonu itibarıyla 9,7 milyon adet oldu. Darphane'ye gelen Cumhuriyet altını sipariş miktarında da azalma dikkati çekti. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yaşanan küresel ekonomik krizin insanların alım gücünü daraltığını belirtti.